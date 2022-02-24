Україна розриває дипломатичні відносини з РФ: текст заяви

Міністерство закордонних справ України опублікувало офіційну заяву щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС зазначає, що президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію зовнішньодипломатичного відомства про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.

"На доручення Глави Української держави МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права.

Наша держава пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти України, вторгнення російських військ задля знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю

Наголошуємо, що російська наступальна операція є нападом на суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права", - повідомляє МЗС.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

При цьому, Україна не розриває консульські відносини з Росією - відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

"Ми будемо продовжувати захищати права та інтереси українців в Росії, у тому числі українських політичних в‘язнів", - зазначає МЗС.

Консульські установи України на території РФ продовжують працювати у звичайному режимі.

Раніше на брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив про розірвання дипломатичних відносин з Росією.

"Європейська правда" ще раніше закликала до розірвання дипвідносин та пояснювала наслідки цього кроку.

Детальніше про них читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.