Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна розриває дипломатичні відносини з РФ: текст заяви

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 12:01

Міністерство закордонних справ України опублікувало офіційну заяву щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС зазначає, що президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію зовнішньодипломатичного відомства про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.

Реклама:

"На доручення Глави Української держави МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права. 

Наша держава пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти України, вторгнення російських військ задля знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю

Наголошуємо, що російська наступальна операція є нападом на суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права", - повідомляє МЗС. 

ВІДЕО ДНЯ

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

При цьому, Україна не розриває консульські відносини з Росією - відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. 

"Ми будемо продовжувати захищати права та інтереси українців в Росії, у тому числі українських політичних в‘язнів", - зазначає МЗС.

Консульські установи України на території РФ продовжують працювати у звичайному режимі.

Раніше на брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив про розірвання дипломатичних відносин з Росією. 

"Європейська правда" ще раніше закликала до розірвання дипвідносин та пояснювала наслідки цього кроку. 

Детальніше про них читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.

Теми: МЗСРосіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
МЗС
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: