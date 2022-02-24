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Украина разрывает дипломатические отношения с РФ: текст заявления

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 12:01

Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальное заявление о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД отмечает, что президент Владимир Зеленский поддержал предложение внешнедипломатического ведомства о разрыве дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией.

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"По поручению Главы Украинского государства МИД Украины приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права.

Наше государство пошло на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии РФ против Украины, вторжение российских войск для уничтожения Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля.

Отмечаем, что российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубым нарушением Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", - сообщает МИД.

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МИД Украины также отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступил к эвакуации украинского посольства в Москве.

При этом Украина не разрывает консульские отношения с Россией - в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

"Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, в том числе украинских политических заключенных", – отмечает МИД.

Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в обычном режиме.

Ранее на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил о расторжении дипломатических отношений с Россией.

"Европейская правда" еще раньше призывала к расторжению дипотношений и объясняла последствия этого шага.

Детальнее о них читайте в статье Война без посольства: что значит и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ.

Темы: МИДРосcиядипломатические отношения
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