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На Одещині російські окупанти вбили 18 осіб

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 12:59
фото: Одеська ОДА

В Одеській області внаслідок військового удару Росії на військову частину в селі Липецьке загинули 18 осіб.

Джерело: пресслужба Одеської ОДА

Дослівно: "18 загиблих внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району".

Деталі: В головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 повідомили, що з-під завалів врятували 6 чоловік, їх госпіталізували до Подільської міськлікарні.

Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок).

Наразі триває розбір завалів.

Теми: Одеська областьокупаціявійнаРосія
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