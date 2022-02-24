В Одесской области российские оккупанты убили 18 человек

В Одесской области в результате военного удара России на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек.

Источник: пресс-служба Одесской ОГА

Дословно: "18 погибших в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое, Подольского района".

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Детали: В главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00, сообщили, что из-под завалов спасли 6 человек, их госпитализировали в Подольскую горбольницу.

Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин).

Сейчас идет разбор завалов.