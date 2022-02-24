В Одесской области российские оккупанты убили 18 человек
Четверг, 24 февраля 2022, 12:59
В Одесской области в результате военного удара России на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек.
Источник: пресс-служба Одесской ОГА
Дословно: "18 погибших в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое, Подольского района".
Детали: В главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00, сообщили, что из-под завалов спасли 6 человек, их госпитализировали в Подольскую горбольницу.
Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин).
Сейчас идет разбор завалов.