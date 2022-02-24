Збройним силам потрібна допомога – шукають фури

Збройні сили України терміново шукають фури, які можуть курсувати зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів.

Джерело: заступник голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова у Facebook

Дослівно: "ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів".

Деталі: Фролова додала, що заправку фур паливом Збройні Сили забезпечать.

Вона просить писати телефони та дані щодо фур їй в особисті повідомлення.