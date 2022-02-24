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Збройним силам потрібна допомога – шукають фури

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 12:19
Збройним силам потрібна допомога – шукають фури
ілюстративне фото, Pixabay

Збройні сили України терміново шукають фури, які можуть курсувати зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів.

Джерело: заступник голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова у Facebook

Дослівно: "ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів".

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Деталі: Фролова додала, що заправку фур паливом Збройні Сили забезпечать.

Вона просить писати телефони та дані щодо фур їй в особисті повідомлення.

Теми: Збройні силивійнатранспорт
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