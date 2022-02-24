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Вооруженным силам нужна помощь – ищут фуры

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 12:19
Вооруженным силам нужна помощь – ищут фуры
иллюстративное фото, Pixabay

Вооруженные силы Украины срочно ищут фуры, которые могут курсировать из Львова через границу для перевозки технической помощи партнеров.

Источник: заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова в Facebook

Дословно: "ВСУ срочно требуется помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров".

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Детали: Фролова добавила, что заправку фур топливом Вооруженные Силы обеспечат.

Она просит писать телефоны и данные по фурам в личные сообщения.

Темы: Вооруженные силывойнатранспорт
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