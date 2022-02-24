Вооруженным силам нужна помощь – ищут фуры
Четверг, 24 февраля 2022, 12:19
Вооруженные силы Украины срочно ищут фуры, которые могут курсировать из Львова через границу для перевозки технической помощи партнеров.
Источник: заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова в Facebook
Дословно: "ВСУ срочно требуется помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров".
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Детали: Фролова добавила, что заправку фур топливом Вооруженные Силы обеспечат.
Она просит писать телефоны и данные по фурам в личные сообщения.