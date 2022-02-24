Кремль називає війну "спецоперацією, щоб зачистити Україну від нацистів"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "денацифікація як мета військової операції в Україні означає необхідність зачистки країни від пронацистських людей".

Джерело: Пєсков журналістам, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "В ідеалі треба звільнити Україну, зачистити її від нацистів, пронацистськи налаштованих людей та ідеологій".

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Це спеціальна операція, і я не вважаю за потрібне щось пояснювати, тому що президент сам дав вичерпне пояснення в ранковому зверненні до громадян Росії".

Деталі: Пєсков назвав напад Росії на Україну спеціальною операцією