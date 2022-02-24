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Кремль называет войну "спецоперацией, чтобы зачистить Украину от нацистов"

Роман ПетренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 13:43
фото: тасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "денацификация как цель военной операции на Украине означает необходимость зачистки страны от пронацистски настроенных людей".

Источник: Песков журналистам, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий".

Это специальная операция, и я не считаю необходимым что-то объяснять, потому что президент сам дал исчерпывающее объяснение в утреннем обращении к гражданам России".

Детали: Песков назвал нападение России на Украину специальной операцией.

Темы: Путинвойна
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