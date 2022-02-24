Кремль называет войну "спецоперацией, чтобы зачистить Украину от нацистов"
Четверг, 24 февраля 2022, 13:43
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "денацификация как цель военной операции на Украине означает необходимость зачистки страны от пронацистски настроенных людей".
Источник: Песков журналистам, которого цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь Пескова: "В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий".
Это специальная операция, и я не считаю необходимым что-то объяснять, потому что президент сам дал исчерпывающее объяснение в утреннем обращении к гражданам России".
Детали: Песков назвал нападение России на Украину специальной операцией.