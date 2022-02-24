Депутати, журналісти, Навальний і артисти: хто в РФ виступив проти нападу на Україну

Понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну.

Джерело: "Новая газета"

Дослівно лист депутатів: "Ми, обрані народом депутати, беззастережно засуджуємо напад російської армії на Україну... Це безприкладне злодіяння, якому немає і не може бути виправдання".

Деталі: Під відкритим листом до громадян РФ підписалися депутати з Москви, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самари, Рязані, Йошкар-Оли та інших міст.

Вони вважають, що війна з Україною призведе до катастрофічних наслідків: загинуть і будуть поранені тисячі людей, а на Росію чекають ізоляція та зростання цін. Наприкінці звернення депутати закликають росіян не брати участь в агресії, не схвалювати її і не мовчати.

Під відкритим листом, зокрема, підписалися депутат Міськдуми Великого Новгорода Ганна Черепанова, московські мундепи Олена Русакова, Максим Гонгальський, Андрій Морєв, Олена Котеночкіна та Олена Філіна та інші.

Водночас російські журналісти також опублікували відкриту заяву із засудженням нападу на Україну.

"Ми, кореспонденти російських ЗМІ та експерти, які пишуть про зовнішню політику Росії, засуджуємо військову операцію, яку розпочала РФ в Україні. Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів, і їй немає виправдань", - йдеться у заяві.

Наразі свої підписи залишили понад 100 працівників ЗМІ. Серед них журналісти "Комерсанта", "Дождя", "Нової газети", РБК, "Эхо Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий" "Медіазони" та інших.

Проти воєнних дій РФ в Україні також виступили російські вчені та наукові журналісти.

Російський опозиціонер Олексій Навальний висловився проти війни щодо України під час суду в покровській виправній колонії №2.

"Я проти цієї війни. Я вважаю, ця війна покликана відвернути увагу від проблем Росії, приведе тільки до більшого збідніння... Я вважаю бандитами і злодіями людей, які розв'язали цю війну", - сказав Навальний.

Проти війни також виступили діячі культури, зокрема співак Валерій Меладзе, письменник Дмитро Глуховський, комік Олександр Долгополов, письменник Борис Акунін, актриса Ксенія Раппопорт, комік Максим Галкін, письменник Віктор Шендерович, актриса Катерина Варнава, режисер Роман Волобуєв, музикант Іван Дорн,

письменник Дмитро Биков, письменник Іван Вирипаєв, письменник Михайло Зигар, письменник Володимир Мирзоєв, режисер Дмитро Муратов, журналіст, лауреат Нобелівської премії Леонід Парфьонов, журналіст Ірина Прохорова, видавець Володимир Сорокін, актриса Чулпан Хаматова, режисер, народний артист Росії Ілля Хржановський та інші.

"Ми закликаємо всіх громадян Росії сказати ні цій війні. Ми не віримо в те, що незалежна Україна становить загрозу Росії чи будь-якій іншій державі. Ми не віримо в заяви Володимира Путіна про те, що український народ перебуває під владою "нацистів" і потребує того, щоб його "звільняли". Ми вимагаємо припинити цю війну", – йдеться у зверненні артистів.