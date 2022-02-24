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Депутаты, журналисты, Навальный и артисты: кто в РФ выступил против нападения на Украину

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 12:46
Депутаты, журналисты, Навальный и артисты: кто в РФ выступил против нападения на Украину
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Более 100 муниципальных депутатов из разных городов России, а также журналисты и деятели культуры выступили против нападения РФ на Украину.

Источник: "Новая газета", Медуза

Дословно письмо депутатов: "Мы — избранные народом депутаты — безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину... Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания".

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Детали: Под открытым письмом к гражданам РФ подписались депутаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самары, Рязани, Йошкар-Олы и других городов.

Они считают, что война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям: погибнут и будут ранены тысячи людей, а Россию ждут изоляция и рост цен. В конце обращения депутаты призывают жителей России не участвовать в агрессии, не одобрять ее и не молчать.

Под открытым письмом, в частности, подписались депутат Гордумы Великого Новгорода Анна Черепанова, московские мундепы Елена Русакова, Максим Гонгальский, Андрей Морев, Елена Котеночкина и Елена Филина и другие.

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Вместе с тем, российские журналисты тоже опубликовали открытое заявление с осуждением нападения на Украину.

"Мы, корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине. Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий", - говорится в заявлении.

На данный момент свои подписи оставили более 100 работников СМИ. Среди них журналисты "Коммерсанта", "Дождя", "Новой газеты", РБК, "Эха Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий" "Медиазоны" и других.

Против военных действий РФ в Украине также выступили российские ученые и научные журналисты.

Российский оппозиционер Алексей Навальный высказался против войны в отношении Украины во время суда в покровской исправительной колонии № 2.

"Я против этой войны. Я считаю, эта война призвана отвлечь внимание от проблем России, приведет только к большему обеднению… Я считаю развязавших эту войну бандитами и ворами", - сказал Навальный.

Против войны также выступили деятели культуры, в частности певец Валерий Меладзе, писатель Дмитрий Глуховский, комик Александр Долгополов, писатель Борис Акунин, актриса Ксения Раппопорт, комик Максим Галкин, писатель Виктор Шендерович, актриса Екатерина Варнава, режиссер Роман Волобуев, музыкант Иван Дорн, 

писатель Дмитрий Быков, писатель Иван Вырыпаев, писатель Михаил Зыгарь, писатель Владимир Мирзоев, режиссер Дмитрий Муратов, журналист, лауреат Нобелевской премии Леонид Парфенов, журналист Ирина Прохорова, издатель Владимир Сорокин, актриса Чулпан Хаматова, режиссер, народный артист России Илья Хржановский и другие.

"Мы призываем всех граждан России сказать нет этой войне. Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью "нацистов" и нуждается в том, чтобы его "освобождали". Мы требуем прекратить эту войну", – говорится в обращении артистов.

Темы: Росcиявойна
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