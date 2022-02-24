Путін вже хоче обговорювати "нейтральний статус України" – Кремль

Москва готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус цієї країни та відмову від розміщення на її території озброєнь, повідомив прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков журналістам, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Президент (Путін) сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні "червоно-лінійні" проблеми були вирішені.

Реклама:

Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь. Тут питання, чи готове керівництво України на це".

Деталі: На уточнююче питання, чи готова зараз Росія поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков сказав: "Якщо керівництво України готове про це говорити".

Передісторія: Пєсков заявив, що "денацифікація як мета військової операції в Україні означає необхідність зачистки країни від пронацистських людей".