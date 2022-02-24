Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін вже хоче обговорювати "нейтральний статус України" – Кремль

Роман ПетренкоЧетвер, 24 лютого 2022, 12:54
Путін вже хоче обговорювати нейтральний статус України – Кремль
фото: риа новости

Москва готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус цієї країни та відмову від розміщення на її території озброєнь, повідомив прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков журналістам, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Президент (Путін) сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні "червоно-лінійні" проблеми були вирішені.

Реклама:

Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь. Тут питання, чи готове керівництво України на це".

Деталі: На уточнююче питання, чи готова зараз Росія поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков сказав: "Якщо керівництво України готове про це говорити".

Передісторія: Пєсков заявив, що "денацифікація як мета військової операції в Україні означає необхідність зачистки країни від пронацистських людей".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінРосіявійнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: