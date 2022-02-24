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Путин уже хочет обсуждать "нейтральный статус Украины" – Кремль

Роман ПетренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 12:54
Путин уже хочет обсуждать нейтральный статус Украины – Кремль
фото: риа новости

Москва готова вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе этой страны и отказе от размещения на ее территории вооружений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.

Источник: Песков журналистам, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Президент (Путин) сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены.

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Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это".

Детали: На уточняющий вопрос, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему, Песков сказал: "Если руководство Украины готово об этом говорить".

Предыстория: Песков заявил, что "денацификация как цель военной операции на Украине означает необходимость зачистки страны от пронацистски настроенных людей".

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Темы: ПутинРосcиявойнаНАТО
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