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Ворог завдав уже 30 ударів ракетами, артилерією та авіа по Україні - Генштаб

Четвер, 24 лютого 2022, 13:57

Російські війська здійснили 30 ударів ракетами, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора російської федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України.

Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином Українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка".

Деталі: Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

Вказано, що угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції.

Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії.

Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.

Українців закликають зберігати спокій і стежити за інформацією на офіційних ресурсах".

Теми: війна
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