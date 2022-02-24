Ворог завдав уже 30 ударів ракетами, артилерією та авіа по Україні - Генштаб
Російські війська здійснили 30 ударів ракетами, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора російської федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України.
Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином Українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка".
Деталі: Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.
Вказано, що угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції.
Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії.
Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.
Українців закликають зберігати спокій і стежити за інформацією на офіційних ресурсах".