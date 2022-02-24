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Враг нанес уже 30 ударов ракетами, артиллерией и авиа по Украине - Генштаб

Четверг, 24 февраля 2022, 12:57

Российские войска нанесли 30 ударов ракетами, РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "По состоянию на 13.00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора российской федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

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Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка.

Детали: Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Указано, что группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции.

ВИДЕО ДНЯ

Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии.

Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника.

Украинцев призывают сохранять спокойствие и следить за информацией на официальных ресурсах.

Темы: война
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