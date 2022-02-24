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На в’їздах до Києва будують захисні споруди

Четвер, 24 лютого 2022, 14:14

На в’їздах до столиці почали облаштовувати захисні споруди.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, сайт КМДА

Пряма мова Кличка: "Друзі! На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням".

Деталі: Мер також закликав українців не поширювати інформацію про пересування наших військових та авіації.

Водночас у КМДА повідомили, рух транспорту та автомобілів у Києві не обмежено, в’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Наразі метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

Проїзд у міському транспорті безкоштовний.

Теми: КиївРосіявійна
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