На въездах в Киев строят защитные сооружения
На въездах в столицу начали оборудовать защитные сооружения.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, сайт КГГА
Прямая речь Кличко: "Друзья! На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен. Прошу отнестись к этому с пониманием".
Детали: Мэр также призвал украинцев не распространять информацию о передвижении наших военных и авиации.
В то же время, в КГГА сообщили, что движение транспорта и автомобилей в Киеве не ограничено, въезды и выезды из столицы не закрывали.
В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".
Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.
Проезд в городском транспорте бесплатный.