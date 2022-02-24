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На въездах в Киев строят защитные сооружения

Четверг, 24 февраля 2022, 13:14

На въездах в столицу начали оборудовать защитные сооружения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, сайт КГГА

Прямая речь Кличко: "Друзья! На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен. Прошу отнестись к этому с пониманием".

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Детали: Мэр также призвал украинцев не распространять информацию о передвижении наших военных и авиации.

В то же время, в КГГА сообщили, что движение транспорта и автомобилей в Киеве не ограничено, въезды и выезды из столицы не закрывали.

В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

ВИДЕО ДНЯ

Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме.

Проезд в городском транспорте бесплатный.

Темы: КиевРосcиявойна
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