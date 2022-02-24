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Киян закликають здати кров: де це зробити

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 14:54
Фото pixabay.com

Столичних жителів закликають стати донорами крові – це може допомогти врятувати чиєсь життя чи пришвидшити одужання.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург
 
Пряма мова Гінсбург: "На сьогодні в закладах охорони здоров’я є необхідні запаси донорської крові та її компонентів. Проте, зважаючи на ситуацію, у країні потрібно активізувати їх поповнення".

Деталі: Стати донором може будь-який дієздатний громадянин віком від 18 років, який пройшов відповідне медобстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ.

При собі треба мати паспорт, або інший документ, який посвідчує особу.

Також бажано підготуватися до донорства:

  • за 72 години не слід приймати ліки, які розріджують кров (аспірин, аналгін);
  • за 48 годин не можна вживати алкогольні напої;
  • за 2 години до донації утриматись від паління;
  • перед донацією потрібно приймати легку їжу (утриматись від вживання смаженого, гострого, солоного, копченого, виключити з раціону банани, яйця, молочні продукти та масло).

Здати кров у Києві можна за адресами:

правий берег:

  • вул. Максима Берлінського, 12 (з 8.00 – 16.00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити,
  • вул. Миколи Пимоненка, 8 (з 8.00 – 16.00) – заготівля донорської крові,

лівий берег:

  • вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 16.00) – заготівля донорської крові.

Попередній запис не потрібен.

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: 044-465-43-63 (Пимоненка, 8); 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлінського, 12).

Теми: Київвійна
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