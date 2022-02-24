Киевлян призывают сдать кровь: где это сделать

Столичных жителей призывают стать донорами крови – это может помочь спасти чью-то жизнь или ускорить выздоровление.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург

Прямая речь Гинзбург: "На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения есть необходимые запасы донорской крови и ее компонентов. Однако ввиду сложившейся ситуации в стране нужно активизировать их пополнение".

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Детали: Стать донором может любой дееспособный гражданин от 18 лет, прошедший соответствующее медобследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом.

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Также лучше подготовиться к донорству:

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за 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь (аспирин, анальгин);

за 48 часов нельзя употреблять алкогольные напитки;

за 2 часа до донации воздержаться от курения;

перед донацией следует принимать легкую пищу (воздержаться от употребления жареного, острого, соленого, копченого, исключить из рациона бананы, яйца, молочные продукты и масло).

Сдать кровь в Киеве можно по адресу:

правый берег:

ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты,

ул. Николая Пимоненко, 8 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови,

левый берег:

ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови.

Предварительная запись не требуется.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 044-465-43-63 (Пимоненко, 8); 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).