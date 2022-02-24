Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Луганщині йдуть важкі бої: знищено два російські танки і 1 БТР

Четвер, 24 лютого 2022, 15:02
Червоним значком вказано на мапі місцерозташування Старобільська відносно Луганська, Донецька, Харкова

У місті Старобільськ у Луганській області тривають важкі бої між Збройними Силами і російськими окупантами із застосуванням військової техніки.

Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил 

Дослівно: "Російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська.

Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам".

Деталі: Проти російської армії діють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв знищили два танки й 1 БТР.

Станом на 15:00 в місті тривали важкі бої і ситуація лишалася напруженою.

Теми: РосіявійнаЛуганська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоДанилко: Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері

Ворог прикривається жінками та дітьми і порушує правила війни - Генштаб

Збірна Росії з футболу гратиме без гімну та прапора

Кличко закликає киян провести ніч в укриттях

ВІДЕОБайрактар знищив окупантський ЗРК "Бук" під Житомиром

ЄС повністю закриває авіапростір для Росії

Усі новини...
Росія
В ОП назвали дві цілі вторгнення РФ: "обезголовити" і прийняти пакт про "примирення"
На в’їздах до Києва будують захисні споруди
Резніков: Ворог зазнав втрат, а ми спростили вступ до тероборони
Останні новини
00:41
У мародерів будуть одразу стріляти – мер Житомира 
00:22
З Криму рушили 11 десантних кораблів до Одеси, ЗСУ готові до відсічі – Арестович
00:22
Окупанти хочуть використати мешканців Херсона для захоплення Києва – ОДА
00:13
Аерофлот скасовує всі рейси до Європи
00:12
фотоСуперзірка Кім Кардашян захопилася вчинками Зеленського
00:11
Гроші для української армії тепер можна переказати в Дії
00:06
Третій депутат Держдуми засудив війну проти України
00:03
ССО України обіцяють показати окупантам "українську ніч": краще здатися
23:47
Поляки вірять, що згодом Путін нападе на них – опитування
23:42
Радбез ООН проголосував за скликання спецзасідання Генасамблеї щодо війни Росії
Усі новини...