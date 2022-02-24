На Луганщині йдуть важкі бої: знищено два російські танки і 1 БТР
Четвер, 24 лютого 2022, 14:02
У місті Старобільськ у Луганській області тривають важкі бої між Збройними Силами і російськими окупантами із застосуванням військової техніки.
Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил
Дослівно: "Російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська.
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Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам".
Деталі: Проти російської армії діють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв знищили два танки й 1 БТР.
Станом на 15:00 в місті тривали важкі бої і ситуація лишалася напруженою.
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