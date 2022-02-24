На Луганщині йдуть важкі бої: знищено два російські танки і 1 БТР

Червоним значком вказано на мапі місцерозташування Старобільська відносно Луганська, Донецька, Харкова

У місті Старобільськ у Луганській області тривають важкі бої між Збройними Силами і російськими окупантами із застосуванням військової техніки.

Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил

Дослівно: "Російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська.

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Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам".

Деталі: Проти російської армії діють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв знищили два танки й 1 БТР.

Станом на 15:00 в місті тривали важкі бої і ситуація лишалася напруженою.