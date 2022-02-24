В Луганской области идут тяжелые бои: уничтожены два российских танка и 1 БТР
Четверг, 24 февраля 2022, 14:02
В городе Старобельск в Луганской области продолжаются тяжелые бои между Вооруженными Силами и российскими оккупантами с применением военной техники.
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил
Дословно: "Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску.
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Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам".
Детали: Против русской армии действуют украинские противотанковые подразделения. В ходе сражений уничтожили два танка и 1 БТР.
По состоянию на 15.00 в городе продолжались тяжелые бои и ситуация оставалась напряженной.
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