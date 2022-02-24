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В Луганской области идут тяжелые бои: уничтожены два российских танка и 1 БТР

Четверг, 24 февраля 2022, 14:02
В Луганской области идут тяжелые бои: уничтожены два российских танка и 1 БТР
Красным значком отмечено на карте местоположение Старобельська относительно Луганска, Донецка, Харькова

В городе Старобельск в Луганской области продолжаются тяжелые бои между Вооруженными Силами и российскими оккупантами с применением военной техники.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Дословно: "Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску.

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Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам".

Детали: Против русской армии действуют украинские противотанковые подразделения. В ходе сражений уничтожили два танка и 1 БТР.

По состоянию на 15.00 в городе продолжались тяжелые бои и ситуация оставалась напряженной.

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Темы: РосcиявойнаЛуганская область
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