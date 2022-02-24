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Укрзалізниця змінила маршрут потяга з Лисичанська

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 15:11
Фото УЗ

Укрзалізниця змінила маршрут потяга "Лисичанськ – Ужгород" для забезпечення безпеки пасажирів.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки по станціям Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде".

Деталі: Також повідомляється, що Укрзалізниця додає вагони до поїзда 769 "Київ – Кам’янець-Подільський". Квитки вже у продажу.

Теми: Укрзалізниця
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