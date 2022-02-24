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Укрзализныця изменила маршрут поезда из Лисичанска

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 15:11
Фото УЗ

Укрзализныця изменила маршрут поезда "Лисичанск – Ужгород" для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Для безопасности пассажиров поезд 45/46 Лисичанск-Ужгород меняет маршрут южнее границы и будет следовать через Полтаву. Соответственно, посадки по станциям Сумы, Ворожба, Нежин, Конотоп, Бахмач не будет".

Детали: Также сообщается, что Укрзализныця добавляет вагоны в поезд 769 "Киев – Каменец-Подольский". Билеты уже в продаже.

Также будет добавлен вечерний дополнительный рейс "Киев – Львов".

Темы: Укрзализныця
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