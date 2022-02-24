У боях за Щастя українці захопили російських полонених
Четвер, 24 лютого 2022, 14:28
У боях за Щастя українським захисникам вдалося взяти в полон російських окупантів. Щастя - під контролем українських військових.
Джерело: Операція об'єднаних сил
Дослівно: "Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони.
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Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу".
Деталі: Повідомляється, що наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових.
В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив.
ВІДЕО ДНЯ
У полон потрапили російські окупанти.
Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія.