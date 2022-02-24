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У боях за Щастя українці захопили російських полонених

Альона Мазуренко Четвер, 24 лютого 2022, 14:28

У боях за Щастя українським захисникам вдалося взяти в полон російських окупантів. Щастя - під контролем українських військових.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Дослівно: "Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони.

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Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу".

Деталі: Повідомляється, що наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових.

В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив.

ВІДЕО ДНЯ

У полон потрапили російські окупанти.

 

Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія.

Теми: війнаполоненіРосіяУкраїна
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