В боях за Счастье украинцы захватили российских пленных

В боях за Счастье украинским защитникам удалось взять в плен российских оккупантов. Счастье – под контролем украинских военных.

Источник: Операция объединенных сил

Дословно: "Трудные бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны.

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Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу".

Детали: Сообщается, что Счастье находится под полным контролем украинских военных.

В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил.

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В плен попали российские оккупанты.

Вооруженные силы отразили город Счастье на Луганщине, который атаковала Россия.