В боях за Счастье украинцы захватили российских пленных
Четверг, 24 февраля 2022, 15:28
В боях за Счастье украинским защитникам удалось взять в плен российских оккупантов. Счастье – под контролем украинских военных.
Источник: Операция объединенных сил
Дословно: "Трудные бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны.
Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу".
Детали: Сообщается, что Счастье находится под полным контролем украинских военных.
В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил.
В плен попали российские оккупанты.
Вооруженные силы отразили город Счастье на Луганщине, который атаковала Россия.