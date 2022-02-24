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Росія обстріляла Маріуполь: пошкоджено будинки

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 14:35
Росія обстріляла Маріуполь: пошкоджено будинки
патріотична акція в Маріуполі 22 лютого, фото 0629

Війська РФ обстріляли мікрорайон "Східний" у Маріуполі, внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, кількість постраждалих уточнюється.  

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "У Маріуполі відбувся обстріл мікрорайону "Східний". Постраждали багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору".

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Деталі: Список пошкоджень у житловому фонді станом на 14.30:

  • вулиця Київська, 11/1 у дев'ятиповерхівці (вибите скло)
  • вулиця Олімпійська, 161 (вибите скло)
  • вулиця Київська, 16 (пробито газопровід)
  • вул. Пейзажна, 40/1, 40/2 (снаряд потрапив у дорогу, вибите скло)
  • вул. Київська, 1,3,11/1 (вибите скло)
  • вул. 9 Травня, 13 кв 37 (снаряд потрапив у квартиру, мешканців не було вдома)
  • вул. Київська, 48/1, 48/2, 48/3 (вибите скло)
  • пров. Пейзажний (попадання снаряда в дорогу, у кількох будинках вибите скло)
  • вул. Станіславського, 243 (попадання снаряда у дорогу)
  • вул. 9 Травня, 15 кв 8 (потрапляння снаряда до будинку стіни, снаряд не розірвався)
  • пров. Ландшафтний, 33 (пробить газопровід)
  • вул. Київська, 46, 4 поверх (потрапляння у квартиру)

Кількість постраждалих уточнюється.

Теми: Маріупольвійна
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