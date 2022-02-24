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Россия обстреляла Мариуполь: повреждены дома

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 14:35
Россия обстреляла Мариуполь: повреждены дома
патриотическая акция в Мариуполе 22 февраля, фото 0629

Войска РФ обстреляли микрорайон "Восточный" в Мариуполе, в результате обстрела повреждены дома, количество пострадавших уточняется.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "В Мариуполе произошел обстрел микрорайона "Восточный". Пострадали многоквартирные дома и дома частного сектора".

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Детали: Список повреждений в жилом фонде по состоянию на 14:30:

  • улица Киевская, 11/1 в девятиэтажке (выбито стекло)
  • улица Олимпийская, 161 (выбито стекло)
  • улица Киевская, 16 (пробит газопровод)
  • ул. Пейзажная, 40/1, 40/2 (снаряд попал в дорогу, выбиты стекла)
  • ул. Киевская, 1,3,11/1 (выбито стекло)
  • ул. 9 Мая, 13 кв 37 (снаряд попал в квартиру, жильцов не было дома)
  • ул. Киевская, 48/1, 48/2, 48/3 (выбито стекло)
  • проул. Пейзажный (попадание снаряда в дорогу, в нескольких домах выбиты стекла)
  • ул. Станиславского, 243 (попадание снаряда в дорогу)
  • ул. 9 Мая, 15 кв 8 (попадание снаряда в дом стены, снаряд не разорвался)
  • пров. Ландшафтный, 33 (пробит газопровод)
  • ул. Киевская, 46, 4 этаж (попадание в квартиру)

Число пострадавших уточняется.

Темы: Мариупольвойна
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