Россия обстреляла Мариуполь: повреждены дома
Четверг, 24 февраля 2022, 15:35
Войска РФ обстреляли микрорайон "Восточный" в Мариуполе, в результате обстрела повреждены дома, количество пострадавших уточняется.
Источник: Мариупольский городской совет
Дословно: "В Мариуполе произошел обстрел микрорайона "Восточный". Пострадали многоквартирные дома и дома частного сектора".
Детали: Список повреждений в жилом фонде по состоянию на 14:30:
- улица Киевская, 11/1 в девятиэтажке (выбито стекло)
- улица Олимпийская, 161 (выбито стекло)
- улица Киевская, 16 (пробит газопровод)
- ул. Пейзажная, 40/1, 40/2 (снаряд попал в дорогу, выбиты стекла)
- ул. Киевская, 1,3,11/1 (выбито стекло)
- ул. 9 Мая, 13 кв 37 (снаряд попал в квартиру, жильцов не было дома)
- ул. Киевская, 48/1, 48/2, 48/3 (выбито стекло)
- проул. Пейзажный (попадание снаряда в дорогу, в нескольких домах выбиты стекла)
- ул. Станиславского, 243 (попадание снаряда в дорогу)
- ул. 9 Мая, 15 кв 8 (попадание снаряда в дом стены, снаряд не разорвался)
- пров. Ландшафтный, 33 (пробит газопровод)
- ул. Киевская, 46, 4 этаж (попадание в квартиру)
Число пострадавших уточняется.