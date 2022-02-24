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Окупанти влучили в лікарню у Вугледарі: 4 загиблих і 10 поранених

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 14:39

У Вугледарі снаряди російських окупантів уразили місцеву лікарню, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, поранення отримали десять осіб, зокрема медики.

Джерело: голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "У Вугледарі російські окупаційні війська вбили 4 та поранили 10 цивільних  – снаряди окупантів уразили місцеву лікарню. Серед поранених – 6 медиків. 

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Обстріл стався близько 11-ї години.

Стан поранених різного ступеня важкості".

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Теми: війнаДонецька областьбойові дії
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