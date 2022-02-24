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Оккупанты попали снарядом в больницу в Угледаре: 4 погибших и 10 раненых

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 15:39

В Угледаре снаряды российских оккупантов попали в местную больницу, в результате чего погибли четверо мирных жителей, ранения получили десять человек, в том числе медики.

Источник: глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов попали в местную больницу. Среди раненых – 6 медиков.

Обстрел произошел около 11 часов.

Состояние раненых разной степени тяжести".

Темы: войнаДонецкая областьбоевые действия
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