Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Каховську ГЕС захопили окупанти, стоять танки

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 14:58
Каховську ГЕС захопили окупанти, стоять танки
Каховська ГЕС, ілюстративне фото Нацгвардії

На території Каховської ГЕС присутні невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків.

Джерело: Міністерство енергетики

Дослівно: "На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків".

Реклама:

Деталі: Міський голова Таврійська Микола Різак повідомив Суспільному, що головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області захопили окупанти.

"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив, гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", - сказав Різак.

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
Усі новини...
Реклама: