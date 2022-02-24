Каховську ГЕС захопили окупанти, стоять танки

На території Каховської ГЕС присутні невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків.

Джерело: Міністерство енергетики

Дослівно: "На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків".

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Деталі: Міський голова Таврійська Микола Різак повідомив Суспільному, що головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області захопили окупанти.

"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив, гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", - сказав Різак.