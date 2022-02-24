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Каховскую ГЭС захватили оккупанты, стоят танки

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 15:58
Каховская ГЭС, иллюстративное фото Нацгвардии

На территории Каховской ГЭС присутствуют неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков.

Источник: Министерство энергетики

Дословно: "На территорию Каховской ГЭС в 11.28 зашли неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков".

Детали: Городской голова Таврическа Николай Ризак сообщил Суспільному, что главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области захватили оккупанты.

"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично видел это, грады, танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг", - сказал Ризак.

Темы: Херсонская областьвойна
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