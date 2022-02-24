Киян просять терміново піти в укриття

У Києві оголошено повітряну загрозу, жителів просять вирушити в укриття.

Джерело: сайт КМДА

укриття в метро, фото Євгена Руденка, УП

Дослівно: "У Києві оголошено повітряну загрозу! Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту!"

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Деталі: Найближче укриття можна знайти тут.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що станціями червоної гілки метро, які зараз не працюють у режимі перевезень – "Академмістечко", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська" – можна за потреби скористатися, як укриттям.

укриття в метро, фото Євгена Руденка, УП