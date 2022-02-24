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Киян просять терміново піти в укриття

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 15:04
Киян просять терміново піти в укриття
ФОТО ДСНС

У Києві оголошено повітряну загрозу, жителів просять вирушити в укриття.

Джерело: сайт КМДА

 
укриття в метро, фото Євгена Руденка, УП

Дослівно: "У Києві оголошено повітряну загрозу! Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту!"

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Деталі: Найближче укриття можна знайти тут

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що станціями червоної гілки метро, які зараз не працюють у режимі перевезень – "Академмістечко", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська" – можна за потреби скористатися, як укриттям.

 
укриття в метро, фото Євгена Руденка, УП

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Теми: Київ
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