Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киевлян просят срочно перейти в укрытие

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 16:04
фото ГСЧС

В Киеве объявлена воздушная угроза, жителей просят отправиться в укрытие.

Источник: сайт КГГА

 
Укрытие в метро, фото Евгения Руденко, УП

Дословно: "В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно пойти в укрытие гражданской защиты!"

Детали: Ближайшее укрытие можно найти здесь.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что станциями красной ветви метро, которые сейчас не работают в режиме перевозок – "Академгородок", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская" – можно воспользоваться, как укрытием.

 
Укрытие в метро, фото Евгения Руденко, УП

Темы: Киев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Все новости...
Киев
Киев вводит комендантский час с 22:00
Киевлян призывают сдать кровь: где это сделать
На въездах в Киев строят защитные сооружения
Последние новости
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
Все новости...