Киевлян просят срочно перейти в укрытие
Четверг, 24 февраля 2022, 15:04
В Киеве объявлена воздушная угроза, жителей просят отправиться в укрытие.
Источник: сайт КГГА
Дословно: "В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно пойти в укрытие гражданской защиты!"
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Детали: Ближайшее укрытие можно найти здесь.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что станциями красной ветви метро, которые сейчас не работают в режиме перевозок – "Академгородок", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская" – можно воспользоваться, как укрытием.
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