Киевлян просят срочно перейти в укрытие

В Киеве объявлена воздушная угроза, жителей просят отправиться в укрытие.

Источник: сайт КГГА

Укрытие в метро, фото Евгения Руденко, УП

Дословно: "В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно пойти в укрытие гражданской защиты!"

Детали: Ближайшее укрытие можно найти здесь.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что станциями красной ветви метро, которые сейчас не работают в режиме перевозок – "Академгородок", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская" – можно воспользоваться, как укрытием.