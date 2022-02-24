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Киевлян просят срочно перейти в укрытие

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 15:04
Киевлян просят срочно перейти в укрытие
фото ГСЧС

В Киеве объявлена воздушная угроза, жителей просят отправиться в укрытие.

Источник: сайт КГГА

 
Укрытие в метро, фото Евгения Руденко, УП

Дословно: "В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно пойти в укрытие гражданской защиты!"

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Детали: Ближайшее укрытие можно найти здесь.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что станциями красной ветви метро, которые сейчас не работают в режиме перевозок – "Академгородок", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская" – можно воспользоваться, как укрытием.

 
Укрытие в метро, фото Евгения Руденко, УП

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Темы: Киев
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