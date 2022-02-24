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Не вірте фейкам: українська армія нікуди не відступає

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 16:15
фото: Генштаб

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що українська армія не відступає і перебуває на своїх місцях і веде бій.

Джерело: МВС України

Дослівно: "​​Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає.

Українська нацгвардія, поліція, прикордонники перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист".

Деталі: Повідомляється, що нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині.

Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби Росії і зараз ситуація контролюється.

Теми: арміяЗбройні силивійнаУкраїна
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