Не вірте фейкам: українська армія нікуди не відступає

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що українська армія не відступає і перебуває на своїх місцях і веде бій.

Джерело: МВС України

Дослівно: "​​Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає.

Українська нацгвардія, поліція, прикордонники перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист".

Деталі: Повідомляється, що нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині.

Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби Росії і зараз ситуація контролюється.