Не вірте фейкам: українська армія нікуди не відступає
Четвер, 24 лютого 2022, 15:15
У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що українська армія не відступає і перебуває на своїх місцях і веде бій.
Джерело: МВС України
Дослівно: "Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає.
Реклама:
Українська нацгвардія, поліція, прикордонники перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист".
Деталі: Повідомляється, що нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині.
Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби Росії і зараз ситуація контролюється.
ВІДЕО ДНЯ