Не верьте фейкам: украинская армия никуда не отступает
Четверг, 24 февраля 2022, 16:15
В Министерстве внутренних дел сообщают, что украинская армия не отступает и находится на своих местах и ведет бой.
Источник: МВД Украины
Дословно: "Не верьте в распространенные пропагандистскими СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает.
Украинская нацгвардия, полиция, пограничники находятся на своих постах, мы держим защиту".
Детали: Сообщается, что недавно состоялся бой у пограничного пункта "Вильче" в Житомирской области.
Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки России и сейчас ситуация контролируется.