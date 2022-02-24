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Не верьте фейкам: украинская армия никуда не отступает

Мазуренко Алена Четверг, 24 февраля 2022, 16:15
фото: Генштаб

В Министерстве внутренних дел сообщают, что украинская армия не отступает и находится на своих местах и ведет бой.

Источник: МВД Украины

Дословно: "Не верьте в распространенные пропагандистскими СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает.

Украинская нацгвардия, полиция, пограничники находятся на своих постах, мы держим защиту".

Детали: Сообщается, что недавно состоялся бой у пограничного пункта "Вильче" в Житомирской области.

Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки России и сейчас ситуация контролируется.

Темы: армияВооруженные силывойнаУкраина
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