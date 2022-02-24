Українське військо знищує ворога за допомогою Байрактарів
Четвер, 24 лютого 2022, 16:22
ЗСУ показали відео, як застосовують проти російських загарбників Bayraktar tb2.
Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook, речник Міноборони в ефірі держканалу Рада
Дослівно: "Збройні сили України оприлюднили відео зі знищенням російської військової техніки Bayraktar tb2, відео 18+"
Деталі: В ефірі телеканалу речник Міноборони уточнив, що на відео – застосування Байрактару на чорноморському напрямі. Водночас Сухопутні війська ЗС України цю інформацію не уточнюють.