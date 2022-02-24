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Українське військо знищує ворога за допомогою Байрактарів

Світлана КізіловаЧетвер, 24 лютого 2022, 16:22
Знищення російських загарбників, скрин

ЗСУ показали відео, як застосовують проти російських загарбників Bayraktar tb2.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook, речник Міноборони в ефірі держканалу Рада

Дослівно: "Збройні сили України оприлюднили відео зі знищенням російської військової техніки Bayraktar tb2, відео 18+"

Деталі: В ефірі телеканалу речник Міноборони уточнив, що на відео – застосування Байрактару на чорноморському напрямі. Водночас Сухопутні війська ЗС України цю інформацію не уточнюють.

Теми: війназброяРосія
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