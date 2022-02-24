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Украинское войско уничтожает врага с помощью Байракторов

Светлана КизиловаЧетверг, 24 февраля 2022, 15:22
Украинское войско уничтожает врага с помощью Байракторов
Уничтожение российских захватчиков, скрин

ВСУ показали видео, как применяют против российских захватчиков Bayraktar tb2.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины в Facebook, спикер Минобороны в эфире госканала Рада

Дословно: "Вооруженные силы Украины обнародовали видео с уничтожением российской военной техники Bayraktar tb2, видео 18+".

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Детали: В эфире телеканала спикер Минобороны уточнил, что на видео – применение Байрактара на черноморском направлении. В то же время Сухопутные войска ВС Украины эту информацию не уточняют.

Темы: войнаоружиеРосcия
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