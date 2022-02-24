Окупанти увійшли до зони радіації в Чорнобилі: Нацгвардія чинить опір
Четвер, 24 лютого 2022, 16:37
Російські окупаційні підрозділи увійшли до зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції.
Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко
Пряма мова Геращенка: "Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.
Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір".
Деталі: Радник міністра вважає, що в разі руйнування сховища ядерних відходів радіоактивний пил може поширитися як на території України, так і на території Білорусі та країн Євросоюзу.
Що було раніше: О 15:30 24 лютого українське командування повідомило, що з території Білорусі запустили чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку.