Окупанти увійшли до зони радіації в Чорнобилі: Нацгвардія чинить опір

Російські окупаційні підрозділи увійшли до зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко

Пряма мова Геращенка: "Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.

Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір".

Деталі: Радник міністра вважає, що в разі руйнування сховища ядерних відходів радіоактивний пил може поширитися як на території України, так і на території Білорусі та країн Євросоюзу.

Що було раніше: О 15:30 24 лютого українське командування повідомило, що з території Білорусі запустили чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку.