Оккупанты вошли в зону радиации в Чернобыле: Нацгвардия оказывает сопротивление
Четверг, 24 февраля 2022, 16:37
Российские оккупационные подразделения вошли в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Источник: советник министра внутренних дел Антона Геращенко
Прямая речь Геращенко: "Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.
Нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают рьяное сопротивление".
Детали: Советник Министра считает, что в случае разрушения хранилища ядерных отходов радиоактивная пыль может распространиться как на территории Украины, так и на территории Беларуси и стран Евросоюза.
Что было раньше: В 15.30 24 февраля украинское командование сообщило, что с территории Беларуси запустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.