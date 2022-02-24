Оккупанты вошли в зону радиации в Чернобыле: Нацгвардия оказывает сопротивление

Российские оккупационные подразделения вошли в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Источник: советник министра внутренних дел Антона Геращенко

Прямая речь Геращенко: "Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.

Нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают рьяное сопротивление".

Детали: Советник Министра считает, что в случае разрушения хранилища ядерных отходов радиоактивная пыль может распространиться как на территории Украины, так и на территории Беларуси и стран Евросоюза.

Что было раньше: В 15.30 24 февраля украинское командование сообщило, что с территории Беларуси запустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.