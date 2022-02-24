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Усе керівництво України на місці, керує обороною країни – міністр оборони

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 15:47

Все керівництво України перебуває на робочих місцях у Києві, управління обороною повністю кероване, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: Міноборони у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Я у Києві. Згідно з протоколом безпеки, а також для проведення нагальних нарад, доводиться змінювати місце перебування. Усі заступники міністра оборони працюють по своїм функціональним завданням. У Міністерстві оборони і Генеральному штабі усі на місцях і виконують свої обов’язки.

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Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала нашу країну".

Деталі: Міністр додав, що він постійно на зв’язку з командуванням Збройних Сил, президентом і прем’єр-міністром і веде перемовини з міжнародними партнерами.

Пряма мова Резнікова: "Армія продовжує наносити ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку і особовий склад окупантів".

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Міністр закликав українців не вірити фейкам російських окупантів про начебто бажання частини урядовців залишити робочі місця. Він наголосив, що це дезінформація і ворог "не дочекається".

Теми: Міноборонивійна
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