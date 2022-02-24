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Все руководство Украины на месте, управляет обороной страны – министр обороны

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 16:47

Все руководство Украины находится на рабочих местах в Киеве, управление обороной полностью контролированное, заявил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Минобороны в Facebook

Прямая речь Резникова: "Я в Киеве. Согласно протоколу безопасности, а также для проведения неотложных совещаний, приходится менять местонахождение. Все заместители министра обороны работают по своим функциональным задачам. В Министерстве обороны и Генеральном штабе все на местах выполняют свои обязанности.

Управление обороной полностью контролированное и осуществляется по всем направлениям, где Россия атаковала нашу страну".

Детали: Министр добавил, что он постоянно в связи с командованием Вооруженных Сил, президентом и премьер-министром и ведет переговоры с международными партнерами.

Прямая речь Резникова: "Армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов".

Министр призвал украинцев не верить фейкам российских оккупантов о якобы желании части правительства покинуть рабочие места. Он подчеркнул, что это дезинформация и что враг "не дождется".

Темы: Миноборонывойна


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