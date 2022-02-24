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Мер підтвердив, що Росія захопила Генічеськ

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 16:54

Місто Генічеськ на Херсонщині захопили російські війська.

Джерело: мер Генічеська Олександр Тулупов у коментарі Укрінформу

Дослівно: "Так, правда (у місті російські війська – ред.).

Я перейшов з міської ради в адміністрацію, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої у міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Все оточили".

Деталі: Мер зазначив, що фізичного впливу посадовці не зазнали.

"Нам сказали, що ми маємо забезпечувати життєдіяльність міста, району", - додав він.

Що передувало: Раніше Центр оборонних стратегій повідомив, що Росія змогла захопити Генічеськ та Нову Каховку.

Теми: Херсонська областьвійна
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