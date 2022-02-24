Мер підтвердив, що Росія захопила Генічеськ
Четвер, 24 лютого 2022, 16:54
Місто Генічеськ на Херсонщині захопили російські війська.
Джерело: мер Генічеська Олександр Тулупов у коментарі Укрінформу
Дослівно: "Так, правда (у місті російські війська – ред.).
Я перейшов з міської ради в адміністрацію, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої у міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Все оточили".
Деталі: Мер зазначив, що фізичного впливу посадовці не зазнали.
"Нам сказали, що ми маємо забезпечувати життєдіяльність міста, району", - додав він.
Що передувало: Раніше Центр оборонних стратегій повідомив, що Росія змогла захопити Генічеськ та Нову Каховку.