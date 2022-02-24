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Мэр подтвердил, что Россия захватила Геническ

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 16:54

Город Геническ в Херсонской области захватили российские войска.

Источник: мэр Геническа Александр Тулупов в комментарии Укринформу

Дословно: "Да, правда (в городе российские войска – ред.).

Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Все оцепили".

Детали: Мэр отметил, что к чиновникам не применялось физическое воздействие.

"Нам сказали, что мы должны обеспечивать жизнедеятельность города, района", - добавил он.

Что предшествовало: Ранее Центр оборонных стратегий сообщил, что Россия смогла захватить Геническ и Новую Каховку.

Темы: Херсонская областьвойна
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