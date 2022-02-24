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Байден скликав засідання Ради нацбезпеки США

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 15:55

Президент США Джо Байден скликав у четвер вранці засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити війну Росії проти України.

Про це повідомив представник Білого дому, повідомляє CNN.

У четвер вранці до Білого дому прибула низка вищих посадових осіб національної безпеки. Серед них - радник з національної безпеки Джейк Салліван, міністр фінансів Джанет Єллен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, міністр оборони Ллойд Остін, директор ЦРУ Білл Бернс і віцепрезидентка Камала Гарріс.

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Очікується, що у четвер Байден викладе набір санкцій, підготовлений для стримування відкритого нападу Росії на Україну.

Оголошено, що Байден звернеться до нації о 12 годині дня (19 за Києвом).

У четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити "пекельні санкції" проти РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: БайденСШАвійнаУкраїна
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