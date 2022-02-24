Росія напала на Україну. ОНЛАЙН
24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну під приводом "захисту людей від геноциду київського режиму".
Відбулось збройне вторгнення військ Російської Федерації по всім напрямам, включаючи ділянку кордону з республікою Білорусь та адмінмежу з АР Крим.
По всій Україні, від окупованого сходу до підконтрольного уряду заходу, почались ракетні удари. РФ б‘є по військових базах, аеропортах і стратегічних об‘єктах. На Сумщині загарбники напали на загін прикордонників. На кількох ділянках кордону заходить військова техніка: танки, БТР, ГРАДи. З білоруської сторони росіяни здійснили прорив на танках. На морі кілька нерозпізнаних об'єктів рухаються у бік України.
Росіяни захопили села Мілове та Городище на Луганщині.
Батальйони територіальної оборони Києва отримали протитанкові керовані ракети малої дальності NLAW.
Нардеп Дмитро Лубінець опублікував наслідки обстрілів житлових будинків у своєму рідному місті Волноваха, що на Донеччині.
КМДА про пожежу в Києві: "За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Швидкі везуть людей у лікарні.
На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування."
Став відомий можливий план захоплення Києва
- силами спецназу захопити аеропорт;
- висадити основний десант літаками чи гелікоптерами;
- організація підпалів і актів мародерства;
- масована кібератака на органи влади;
- провокації на фронті, щоб відволікти армію;
- блокувати місто, комунікації, сіяти паніку;
- захоплення органів влади: Офіс президента, Генштаб, Кабмін, Верховну Раду.
Детальніше читайте тут.
Київ. На місці, де українські військові збили російський літальний апарат, здійнялась пожежа в житловому будинку. Адреса: Кошиця, 7 pic.twitter.com/N1Tn8axm4Y— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
"За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО", – радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко про вибухи в Києві.
Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7 почалась пожежа.
|Фото: соцмережі
|Фото: соцмережі
"Херсонщину планомірно окуповують. Але я запевняю, наша область, наші захисники будуть й надалі оборонятися! Готові до будь- якої ситуації!", – звернення голови Херсонської облдержадміністрації Геннадія Лагути.
Відео ранкових вибухів у Києві
4 утра, противник бомбит Киев pic.twitter.com/dfMYnqNlgX— Аслан (@antiputler_news) February 25, 2022
Breaking: Webcam video shows large explosion in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/VKcOsIatHA— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 25, 2022
Киев сейчас pic.twitter.com/6dkyMf9kPK— Jäger (@Moscow_Sheriff) February 25, 2022
Орієнтовні втрати росіян станом на 03:00 25.02.2022:
- Літаки – 7 одиниць.
- Гелікоптери – 6 одиниць.
- Танки – більше 30одиниць.
- ББМ – 130одиниць.
- Втрати особового складу орієнтовно (уточнюється) 800 осіб
Кияни чують вибухи.
"Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", – заявив голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький
За його словами, в області продовжують точитися бої. У кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ.
"Нам критично важливо протриматися цю ніч і наступні дні російсько-української війни, важливо чинити тотальний опір агресору, посилити наші Збройні сили України, які героїчно захищають наших дітей і наше майбутнє... У Київ та інші міста нашої Україна завозять додаткові партії зброї та боєприпасів, тож ворога буде чим бити".
Нові свідчення російських полонених. Кажуть: не знали, куди летять, а керівництво залучало їх до навчань у Криму.
Президент Володимир Зеленський наказав утворити Ставку Верховного головнокомандувача.
Довідково. Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами та іншими військовими формуваннями держави.
Держсекретар США Тоні Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому".
Хакерська група Anonymous оголосила кібервійну російській владі – уже "поклали" сайт російського пропагандистського каналу Russia Today
The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News.— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про переговори у форматі 2+2 (міністри оборони та закордонних справ) України та Великої Британії.
Вперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обидвох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022
У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті: Херсон, Харків, Суми. Станом на 00:00 25 лютого ЗСУ ведуть оборонні бої в районі східніше Херсону, а також у районах Харкова та Сум.
Генштаб ЗСУ повідомляє:
Жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!
Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.
Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей!
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що Україна не боїться говорити про нейтральний статус, але запитує, які Україна матиме гарантії безпеки.
"Русский корабль иди нах*й!" - відповідь українських прикордонників на острові Зміїний на півдні України на вимогу російського агресора - здатися.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вирішила тимчасово евакуювати з України всіх своїх співробітників.
"Не дали ворогу досягти загарбницьких планів" - офіційна інформація про воєнні дії станом на 00:00 25 лютого від Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного
Президент Володимир Зеленський підписав УКАЗ про загальну мобілізацію. Мобілізація має проводитися протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом на всій території України.
Українським чоловікам 18-60 років не дозволятимуть виїхати за межі країни. Така норма діятиме на період воєнного стану.
Українці долучаються до територіальної оборони. Як це зробити, читайте тут.
У столиці почали масово озброювати добровольців, що готові захищати місто від загарбників. З огляду на загрозу, яку становить Росія, видача автоматів киянам ведеться за повністю спрощеною процедурою.
|Фото: Ганна Маляр
Зведена інформація станом на 22 години:
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Внаслідок російського вторгнення вже загинули 57 українців, ще 169 дістали поранення.
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На Сумщині підрозділ територіальної оборони наніс ураження бойовим підрозділам РФ, ворог відступив.
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Україна б'ється за позиції в Гостомелі: там триває бій. Збройні сили не дали висадити основні сили десанта ворога
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Російські окупанти готуються пустити воду з Херсонщини до окупованого Криму через Північно-Кримському канал. Раніше загарбники взяли під контроль Каховську гідроелектростанцію.
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Втрачений зв’язок із прикордонниками на Зміїному острові, ймовірно він захоплений ворогом.
"Вода у місті є, тепло є. Харків працює в звичайному режимі", – каже мер Ігор Терехов. Однак він просить людей не лишатись на ніч в квартирах через попередження про обстріли.
Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що під час комендантської години у столиці, яка вводиться з 24 лютого з 22:00 до 7:00, громадський транспорт не працюватиме, але метро може відкриватися для укриття мешканців.
Комендантська година в Україні діятиме:
➖ Київ та Київська область — 22:00-7:00;
➖ Дніпропетровьска область — 22:00:6:00;
➖ Черкаська область — 22:00-6:00;
➖ Вінницька область — 22:00-7:00;
➖ Житомирська область — 22:00-6:00;
➖ Запорізька область — 22:00-6:00;
➖ Миколаївська область — 22:00-6:00;
➖ Одеська область, Березівський район та м. Арциз — 22:00-5:00;
➖ Полтавська область — 22:00-6:00;
➖ Рівненська область — 22:00-6:00;
➖ Харківська область — 22:00-6:00;
➖ Черкаська область — 22:00-6:00;
➖ Чернігівська область — 22:00-6:00.
У Європі і США тривають протести проти російського нападу на Україну. Іноземні відомства і посадовці висловлюють підтримку українцям.
Латвія:
Ізраїль:
Нью-Йорк:
Литва:
In an act of solidarity with the people of Ukraine 🇺🇦, facing the military aggression of Russia, the Lithuanian Ministry of Foreign Affairs 🇱🇹 is suspending the issuing of visas to citizens of the Russian Federation.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/s8yXjd8FTW— Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) February 24, 2022
Сербська мисткиня Марина Абрамович виступила на підтримку українців
Marina Abramovich #StandingWithUkraine pic.twitter.com/Xvo3w5h2ij— Sevgil Musaieva (@SMusaieva) February 24, 2022
Важлива інформація від Служби безпеки України про:
- як діяти в надзвичайній ситуації, зоні бойових дій і чого не можна робити в жодному разі
- що робити коли лунає тривожна сирена
- що робити, щоб не стати жертвою дезінформації
- правила кібербезпеки
В усіх областях створюють військові адміністрації. Такий указ підписав Зеленський.
Зведена інформація про воєнні дані за останню годину:
- Президент Росії Володимир Путін, який оголосив війну проти України заявив, що - це "вимушена міра".
- Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію.
- Російські окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.
- Очевидці повідомляють про людний протест на Пушкінській площі в Москві, що розташована в межах одного кілометра від Кремля, та в Санкт-Петербурзі.
Нацгвардія повідомляє: Ситуація у Києві залишається повністю контрольованою. Закликають не панікувати і всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків.
Місто Сновськ, стара назва Щорс
Відео надійшло на канали поліції Чернігівської області.
Російські окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.
Окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію.
"Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий", – радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі УП.
Кияни укріплюють підвали. Фото УП надіслали з мікрорайону Троєщина.
На Подолі розвішали листівки, як правильно заклеювати вікна.
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Зведені дані воєнних дій за останню годину:
- Сумчани повідомляють про танки РФ в центрі міста – зараз вони стоять біля ОДА, на інші вулиці не повертають.
- 20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель, ведеться бій. Противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.
- Російська влада почала перекидати на кордон із Україною солдатів-строковиків, яких насильно переводять на контрактну службу.
- Група журналістів-розслідувачів має дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.
Журналіст-розслідувач Кристо Грозєв розповів про те, що джерела в українській владі повідомили про виліт з Пскова в напрямку до Києва вісімнадцяти транспортних літаків Іл-76. Ймовірно прибудуть до столиці за годину.
!!! Ukrainian government sources tell me 18 Il-76 planes have left Pskov direction Kyiv, will arrive in about an hour— Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022
У Росії протестують проти нападу на Україну: понад півтори сотні затриманихhttps://t.co/VHi0gFTDyE pic.twitter.com/gI1sGbIqYS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022
Сполучені Штати вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.
Про це заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США, повідомляє агентство Reuters.
Оперативна інформація станом на 17:00 щодо російського вторгнення від генерального штабу ЗСУ
У Суми заїхали російські танки – очевидці надсилають УП фото з центральної вулиці міста, Харківської. Військові мають на руках червоні пов'язки.
Місцеві журналісти повідомляють, що на вулиці Герасима Кондратьєва, що неподалік центру, був бій. Троє людей загинули, 6 зазнали поранень.
Відео з танками УП надіслали місцеві жителі.
Події, що відбулися за останню годину:
- Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.
- Під Гостомелем спіймали російського диверсанта: "Сам я виродок"
- В органи та підрозділи Державної прикордонної служби України, навіть у ті, які знаходяться в в районі проведення ООС, продовжують прибувати резервісти для оборони та захисту України.
- Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон. Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.
- Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках. Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.
Танки на вулицях Мелітополя
Внаслідок обстрілів РФ на Херсонщині загинуло 13 людей, з яких 2 дитини і 9 військовослужбовців. Херсонська ОДА також повідомляє про захоплення російськими військами міста Олешки і переправи через Дніпро.
Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь.
Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.
Служба безпеки України підготувала інструкції, які можуть врятувати життя громадян
Зведені дані воєнних дій за останню годину:
- В районі Піщевика йдуть запеклі бої, українські військові використали ПТРК NLAW і знищили три танки ворога.
- Кількість жертв обстрілу військової частини в Одеській області зросла до 22 осіб.
- Біля Глухова Сумської області українські військові знешкодити 15 ворожих танків, застосувавши переносні ракетні комплекси "Javelin".
- Російські окупаційні підрозділи увійшли до зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції – це оголошення війни усій Європі.
- Місто Генічеськ на Херсонщині захопили російські війська. Інформацію підтвердив мер міста Олександр Тулупов у коментарі Укрінформу
- У Гостомелі під Києвом російські окупанти вийшли на летовище міжнародного аеропорту ДП "Антонов" після того, як обстріляли його з гелікоптерів, повідомляють репортери CNN. Водночас, головнокомандувач ЗСУ поки що цю інформацію не підтвердив.
Окупанти увійшли до зони радіації в Чорнобилі: Нацгвардія чинить опірhttps://t.co/fNQHbfsFIQ pic.twitter.com/EpKe8RvbTW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022
Зараз в метро. Фото: Українська Правда
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Ретельно перевірте джерела інформації, з яких отримуєте інформацію. Додаємо перелік ворожих каналів комунікації.
February 24, 2022
У Києві оголошено повітряну загрозу, жителів просять вирушити в укриття.
За останню годину відбулись такі воєнні дії:
- У боях за Щастя українським захисникам вдалося взяти в полон російських окупантів. Щастя - під контролем українських військових.
- З території Білорусі в південно-західному напрямку України випустили 4 балістичні ракети.
- Війська РФ обстріляли мікрорайон "Східний" у Маріуполі, внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, кількість постраждалих уточнюється.
- Центр оборонних стратегій оприлюднив звіт станом на 14:00 24 лютого, згідно з яким Росія вже втратила 7 літаків, 4 вертольоти, більше 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу, а також змогла захопити Генічеськ та Нову Каховку.
- На території Каховської ГЕС присутні невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків.
Станом на 15:45 на підтримку України виступили 48 держав та 5 міжнародні організацій.
Із заявами на підтримку України виступили: ФРН, Франція, Австралія, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія, Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Ріка, Бразилія, Японія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз,
Українські лікарі рятують російського солдата, який здався в полон
У Вугледарі на Донеччині снаряди окупантів попали в місцеву лікарню – вбито 4 і поранено 10 цивільних. Шестеро з десяти поранених – медики. Серед поранених – 6 медиків.
Удар по Трипільскій ТеЦ pic.twitter.com/USCjYcvVaY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022
З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку.
Воєнні події що відбулись за останню годину:
- Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп.
- На Київщині впав військовий літак ЗСУ, кількість загиблих уточнюється. Спочатку повідомляли про 5 загиблих
- У місті Старобільськ у Луганській області тривають важкі бої між Збройними Силами і російськими окупантами із застосуванням військової техніки.
Допомогти українській армії стало ще простіше!
Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ. Рахунок – мультивалютний, переказувати кошти можливо як від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708 /
The National Bank of Ukraine has decided to open a special fundraising account to support the Armed Forces of Ukraine. The number of the special account: UA843000010000000047330992708
"Ключове завдання росіян – прибрати керівництво України, створити максимальну паніку, тобто обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади. Після цього завести сюди когось із своїх маріонеток і прийняти якийсь пакт про двосторонні відносини із Росією", – радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Через скасування рейсів українці застрягли в різних куточках світу. З УП сконтактувала група людей, яка відпочивала на Шрі-Ланці й, прилетівши звідти в Катар, застрягла. За добу рейс до Борисполя скасовували двічі. Люди вилітають до Румунії і Польщі.
|Фото з Катару
Генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні, водночас він чітко дав зрозуміти, що військ НАТО в Україні точно не буде.
Російські окупаційні війська збили літак ЗСУ. На борту було 14 осіб.
Спочатку ДСНС повідомляла про 5 загиблих. Зараз ця цифра не уточнюється.
Київська область↘️— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 24, 2022
Між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебувало 14 осіб) з послідуючим загоранням. Кількість загиблих уточнюється.
Від ДСНС України залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки. pic.twitter.com/keb3oEP8hh
Вулиця Банкова, де розташований Офіс президент, і Урядовий квартал зараз
Спустошений Урядовий квартал зараз pic.twitter.com/hUK8GLUp3E— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців здавати кров.
На вікнах Верховної Ради розвішали прапори України.
За останню годину відбулись такі воєнні дії:
- В зоні ООС взяли в полон російських військових. Вони з 91701 Ямпольського мотострілкового полку.
- Над Межигір'ям у Київській області українські військові збили російський розвідувально-літальний гелікоптер Ка-52.
- Гостомель під Києвом обстрілюють із гелікоптерів – ППО збили 3 вертольоти
- На Луганщині йдуть бої. Прикордонники спільно зі ЗСУ та НГУ тримають оборону та відбивають атаки.
- В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.
- На Київщині впав військовий літак ЗСУ, в результаті чого загинули 5 осіб.
- Російські війська здійснили 30 ударів ракетами, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
Москва каже, що "готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус". Прессекретар Путіна каже, що від Києва чекають "відмови від розміщення озброєння".
Кремль називає війну "спецоперацією, щоб зачистити Україну від нацистів".
Дмитро Пєсков: "В ідеалі треба звільнити Україну, зачистити її від нацистів, пронацистськи налаштованих людей та ідеологій". Це спеціальна операція, і я не вважаю за потрібне щось пояснювати, тому що президент сам дав вичерпне пояснення в ранковому зверненні до громадян Росії".
З'явились відео російського гелікоптера, збитого під Гостомелем
Українські правоохоронці на місці збитого гелікоптера pic.twitter.com/NalCm57r4p— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022
НАТО підтвердив, що вважає російську агресію неспровокованою та безпідставною, а також що вона є грубим порушенням міжнародного права, включно із Хартією ООН, Гельсинським заключним актом тощо. Висунули звинувачення також до Білорусі.
З’явилися фото підбитої російської техніки під Харковом, на окружній дорозі.
Гостомель під Києвом, де розташоване летовище держпідприємства "Антонов", обстрілюють із гелікоптерів.
Відео російських гелікопетрів з-під Гостомеля pic.twitter.com/qrFy3YLkd4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022
"Ми всі зараз маємо встати проти вторгнення Росії. Ми хочемо, щоб ви почули, що ніколи ми не пристанемо на те, що Росія захопить Україну", – генсек НАТО Столтенберг.
Україна розриває дипломатичні відносини з РФ: текст заяви
Ворог пішов на прорив кордону на Київщині
З'явились перші фото російських полонених – російських військових з Московської області
Київський залізничний вокзал. Деякі поїзди приходять у Київ із запізненням. Поїзд "Суми-Київ" кружляв по Київській області майже дві години з мінімальною швидкістю. На гарячій лінії УЗ просять пасажирів уточнювати час відправлення і прибуття поїздів на вокзалах.
За останню годину відбулося наступне:
- Біля Гостомеля Збройні Сили України знищили 2 російських гелікоптери.
- В Житомирській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з "Градів".
- Сили ППО збили сьомий російський літак на Луганщині
- Об’єднані сили збили російський гелікоптер Ка-52, над Межигір'ям (Київська область)
- УЗ евакуювала понад 3 тисячі українців з Донецької та Луганської областей
- Росія двома ракетами нанесла удар по місту Бровари під Києвом. Обстріляні дві військові частини, 6 людей загинуло, 12 поранені.
Наслідки ударів у Броварах, під Києвом pic.twitter.com/ryflw6nZsX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що Росія здійснює повномасштабний напад на Україну, а не вторгнення на схід.
Latest update.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022
No, this is not a Russian invasion only in the east of Ukraine, but a full-scale attack from multiple directions.
No, the Ukrainian defense has not collapsed. Ukrainian army took the fight. Ukraine stands with both feet on the ground & continues to defend itself.
Після військової агресії Росії проти України навіть політичні сили та окремі політики, яких зазвичай називають "друзями Путіна", виступили з засудженням його дій.
Зокрема, напад Росії на Україну засудила право популістська "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Лідери фракції AfD у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла, який також є лідером партії, заявили в четвер, що напад нічим не виправданий.
Проросійський президент Чехії Мілош Земан взагалі вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестовіч сказав, що внаслідок ракетних ударів російської армії з ночі 24 лютого загинуло більше 40 військовослужбовців. Крім того, в української влади є дані про втрати серед цивільного населення, зокрема до 10 загиблих серед мирних мешканців.
Станом на 12 годину:
- Зупинено противника у Чернігівській області
- Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів.
- Повернено під повний контроль міста МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ.
- Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.
- В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
- Триває складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.
Володимир Зеленський:
"Армія і національна солідарність – це, на сьогодні, головна опора української державності. Але я ввважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим, всім спроможним захищати наш суверенітет.
Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів.
Де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, прошу, долучайтесь, ставайте донорами крові для наших захисників.
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.
"Цей ранок увійшов у історію, але ця історія абсолютно різна для нашої країни і для Росії", – Зеленський.
На столичних дорогах, особливо на виїзді з міста, ускладнений рух, стоять затори. Виїзд із Києва у бік Житомира:
Українські війська повідомляють, що знищили вже близько 50 росіян. На об'їзній дорозі під Харковом знищено 4 російських танки.
Росіяни вимагають від українських прикордонників на острові Зміїний, що на півдні України, здатися.
Президент та все керівництво Офісу на роботі. Джерела УП кажуть, до у Зеленського нонстоп наради. Міністри так само на робочих місцях, відпустили помічників та персонал без якого можна обійтися. Всім фракціям керівництво ради попередньо просило не залишати межі Києва. Стефанчук, Корнієнко, Олена Кондратюк залишаються на робочих місцях
Національний банк працює у штатному режимі. Встановлені обмеження на видачу готівки – 100 тисяч гривень у день. Обмежень на безготівкові розрахунки немає.
Хрещатик майже пустий. Магазини та кафе зачинені #Київ pic.twitter.com/80ApXFcKDB— Roman Kravets (@RomanKravets) February 24, 2022
Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування".
Деталі: 24 лютого планується виконати такі евакуаційні рейси:
Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська вдень.
Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.
Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений з Одеси.
З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.
Укрзалізниця закликає стежити за оновленнями на офіційних сторінках УЗ та уважно слухати оголошення на вокзалах міст.
На сході України знищено вже шостий літак РФ, яка 24 лютого розпочала велику війну проти України - повідомляють Сухопутні війська ЗС України у Facebook
О 09:40 у четвер 24 лютого зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", що в Чернігівській області.
В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування росіяни обстрілюють з вертольотів. Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені.
Обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.
Національна поліція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ.
Мер Львова Андрій Садовий попередив, що на вулицях українських міст можуть з'явитися диверсанти у військовій камуфляжній форма та червоними пов'язками на руках.
Джерело: facebook-сторінка Садового
В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником".
Наслідки удару на Харківщині
Харків зазнав удару некерованими ракетами "Смерч" pic.twitter.com/IqtCpHTuDd— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2022
Збройні сили відбили місто Щастя, що на Луганщині, яке атакувала Росія. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів.
|ЗСУ, фото ілюстративне
Офіс президента вийшов на брифінг через російський наступ.
"Президент Зеленський практично постійно знаходиться на зв'язку з лідерами країн-наших партнерів. Практично весь світ одноголосно вважає, що це віроломний напад Збройних сил Російської Федерації, який буде мати великі юридичні наслідки", – радник голови ОП Михайло Подоляк.
Він пообіцяв, що на Банковій буде постійно діяти пресцентр, в якому операційно оновлюватимуть інформацію і будуть проводити брифінги представники ОП і війського верівництва. Зеленський щогодинно буде робити звернення до українців.
Державна прикордонна служба повідомила, що в Луганській області, прикриваючись символікою ОБСЄ, зайшла колона російських танків, триває бій.
У прикордонній службі повідомили, що Росія здійснила обстріл одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.
У пресслужбі додали, що об'єкт розташований у тилу, а не на самій лінії держкордону. Інформації про постраждалих наразі немає.
|фото: МВС
Міністр оборони закликав тих, хто вміє і готовий тримати зброю, стати до лав територіальної оборони.
Як це зробити – читайте за посиланням.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав не панікувати, оскільки зараз ворог веде атаку не лише бомбами, а й фейками.
Кличко закликав залишатись вдома всіх, хто не задіяний в критичній інфраструктурі Києва. Школи і садочки у столиці закриваються, медична система працюватиме в посиленому режимі.
"Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій".
У пресслужбі Головнокомандувача ЗСУ повідомляють про наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Тим часом ситуація на фронті контрольована – російські війська несуть втрати.
"Ми знаходимось на повному зв'язку з парламентами зарубіжних країн, є повна комунікація між органами державної влади".
Спікер Ради Руслан Стефанчук запевнив, що депутати не припиняють працювати.
В Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після цього сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища. У місті оголошено повітряну тривогу.
Якщо ви почули сирену, це означає попереджувальний сигнал "Увага всім"
Що робити, коли чуєш сирену? Рятувальники склали коротку інструкцію:
По всій Україні горять військові частини та аеропорти.
Росіяни атакували аеропорти у:
- Хмельницькому;
- Івано-Франківську;
- Косові;
- Коломиї.
Пожежи на військових складах і частинах зайнялись на:
- Хмельниччині;
- Дніпропетровщині;
- Вінниччині;
- Київщині;
- у Кривому розі.
|Луцький аеропорт. Фото УП отримала від очевидців
Російська військова техніка, в тому числі броньована, перейшла через українськи кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.
Українці закуповують їжу, ліки, знімають готівку. У Києві в супепрмаркетах, аптеках і біля банкоматів стоять черги.
Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?
За законом, керівництво державою переходить до військового командування, можуть бути створені військові адміністрації. Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів. Скасовуються вибори, забороняються мітинги. Може бути запроваджена комендантська година.
Влада має право перевіряти документи, оглядати речі, транспорт, службові приміщення і житло. Можуть оголосити трудову повинність та залучати громадян до суспільно корисних робіт.
Детальніше читайте в цьому матеріалі "Української правди" від 2018 року.
В УКРАЇНІ ВВЕЛИ ВОЄННИЙ СТАН
Вранці після російського нападу Володимир Зеленський скликав Раду нацбезпеки і оборони і ініціював воєнний стан. Верховна рада підтримала це рішення 300 голосами.
Війська РФ атакували українські кордони з Росії і Білорусі, вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
Наступ почався о 5 ранку, зачепив Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Житомирську області. Також з району окупованого Криму.
ЗМІ повідомляли, що в Одесі і Маріуполі висадився десант. Однак армія спростовують цю інформацію. Збройні сили відбивають повітряний напад.
З різних міст України місцеві жителі почали чути звуки вибухів і пострілів, зокрема у Харкові, Одесі, Києві.
У МВС повіломили, що центри військового управління у Києві та Харкові зазнали ракетних ударів.
Путін почав війну проти України.
"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції (щодо захисту Донбасу – ред.). Її мета – захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму... Вся відповідальність за можливе кровопролиття буде повністю на совісті українського режиму".