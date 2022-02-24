Росія напала на Україну. ОНЛАЙН

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"Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", – заявив голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

За його словами, в області продовжують точитися бої. У кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ.