Київ запроваджує комендантську годину з 22:00
Четвер, 24 лютого 2022, 16:10
Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про запровадження комендантської години в Києві.
Джерело: КМДА
Пряма мова: "Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00- до 7:00. Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці.
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Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі".
Деталі: Киян закликало вчасно повертатися додому.
За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам ЗМІ, підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.
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