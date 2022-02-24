Київ запроваджує комендантську годину з 22:00

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про запровадження комендантської години в Києві.

Джерело: КМДА

Пряма мова: "Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00- до 7:00. Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці.

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Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі".

Деталі: Киян закликало вчасно повертатися додому.

За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам ЗМІ, підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.