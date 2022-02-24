Київ запроваджує комендантську годину з 22:00
Четвер, 24 лютого 2022, 17:10
Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про запровадження комендантської години в Києві.
Джерело: КМДА
Пряма мова: "Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00- до 7:00. Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці.
Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі".
Деталі: Киян закликало вчасно повертатися додому.
За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам ЗМІ, підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.