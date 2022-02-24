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Киев вводит комендантский час с 22:00

Четверг, 24 февраля 2022, 17:10

Городской глава Киева Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве.

Источник: КГГА

Прямая речь: "Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это – вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы.

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме".

Детали: Киевлян призвали вовремя возвращаться домой.

При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам СМИ, предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Темы: Киеввойна
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