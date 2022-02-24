Під Гостомелем спіймали російського диверсанта: "Сам я виродок"

У Міністерстві снутрішніх справ опублікували відео затриманого російського диверсанта під Гостомелем.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Деталі: Диверсант намагався видати себе за українця, але не орієнтувався на місцевості та погано розумів українську мову.

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Геращенко зазначив, що при ньому виявлені записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до нас.

Пряма мова диверсанта: "Я Михал Георгович Полушенко. Сам я виродок з Житомирської області. Живу в Бучі, але приписаний в Києві".

На питання, що він там робить, диверсант заявив: "Просто живу з цієї стороли на Міляритивній 12, бачу горить дом. Приїхав сюди подивитися".