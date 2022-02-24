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Під Гостомелем спіймали російського диверсанта: "Сам я виродок"

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 17:45

У Міністерстві снутрішніх справ опублікували відео затриманого російського диверсанта під Гостомелем.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Деталі: Диверсант намагався видати себе за українця, але не орієнтувався на місцевості та погано розумів українську мову.

Геращенко зазначив, що при ньому виявлені записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до нас.

Пряма мова диверсанта: "Я Михал Георгович Полушенко. Сам я виродок з Житомирської області. Живу в Бучі, але приписаний в Києві".

На питання, що він там робить, диверсант заявив: "Просто живу з цієї стороли на Міляритивній 12, бачу горить дом. Приїхав сюди подивитися".

 
 

Теми: війнаРосіяУкраїна
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