Под Гостомелем поймали российского диверсанта: "Сам я выродок"
Четверг, 24 февраля 2022, 17:45
В Министерстве внутренних дел опубликовали видео задержанного российского диверсанта под Гостомелем.
Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook
Детали: Диверсант пытался выдать себя за украинца, но не ориентировался на местности и плохо понимал украинский язык.
Геращенко отметил, что при нем были обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам.
Прямая речь диверсанта: "Я Михал Георгиевич Полушенко. Сам я выродок из Житомирской области. Живу в Буче, но приписан в Киеве".
На вопрос, что он там делает, диверсант заявил: "Просто живу с этой стороны на Миляритивной 12, вижу горящий дом. Приехал сюда посмотреть".