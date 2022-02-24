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Под Гостомелем поймали российского диверсанта: "Сам я выродок"

Мазуренко Алена Четверг, 24 февраля 2022, 17:45

В Министерстве внутренних дел опубликовали видео задержанного российского диверсанта под Гостомелем.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Детали: Диверсант пытался выдать себя за украинца, но не ориентировался на местности и плохо понимал украинский язык.

Геращенко отметил, что при нем были обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам.

Прямая речь диверсанта: "Я Михал Георгиевич Полушенко. Сам я выродок из Житомирской области. Живу в Буче, но приписан в Киеве".

На вопрос, что он там делает, диверсант заявил: "Просто живу с этой стороны на Миляритивной 12, вижу горящий дом. Приехал сюда посмотреть".

 
 

Темы: войнаРосcияУкраина
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