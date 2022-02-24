ЄС обіцяє жорсткі санкції проти Росії протягом 24 годин

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив міністру закордонних справ України, що жорсткі санкції ЄС проти Росії будуть застосовані впродовж доби.

Про це йшлося у телефонні йрозмові дипломатів, повідомила "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Глава української дипломатії закликав ЄС негайно застосувати санкції проти Москви, а також закликав високопосадовця ЄС надати Україні європейську перспективу.

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У четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.

У цих санкціях ЄС обіцяє вдарити по стратегічних галузях російської економіки, заблокувати доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими.

Крім того, ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном.

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