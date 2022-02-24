Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський до світових лідерів: Якщо сьогодні не допоможете, завтра війна постукає у ваші двері

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 17:49
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту допомогти Україні, яка сам на сам протистоїть агресору.

Джерело: чергове звернення глави держави

Пряма мова: "Якщо ви, шановні європейські, світові лідери, лідери вільного світу нам сьогодні не допоможете, якщо потужно нам не допоможете, то завтра війна постукає у ваші двері".

Деталі: Зеленський зазначив, що 24 лютого говорив із багатьма світовими лідерами, але звернувся до них ще раз.

Він наголосив, що Україна не обирала шлях війни і бажає повернутися до миру.

Теми: війнаЗеленський
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
війна
У Росії протестують проти нападу на Україну: понад півтори сотні затриманих
США вважають, що Росія планує скинути і замінити керівництво України
"Загарбники будуть знищені": лави прикордонників поповнюють резервісти
Останні новини
12:10
Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну
12:09
УЗ додала ще один потяг Київ-Львів
12:07
"Будьте надійним тилом": МОЗ закликає аптекарів виходити на роботу
12:05
Україна перехопила військову ініціативу – Данілов
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
Усі новини...