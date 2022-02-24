Зеленський до світових лідерів: Якщо сьогодні не допоможете, завтра війна постукає у ваші двері

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту допомогти Україні, яка сам на сам протистоїть агресору.

Джерело: чергове звернення глави держави

Пряма мова: "Якщо ви, шановні європейські, світові лідери, лідери вільного світу нам сьогодні не допоможете, якщо потужно нам не допоможете, то завтра війна постукає у ваші двері".

Деталі: Зеленський зазначив, що 24 лютого говорив із багатьма світовими лідерами, але звернувся до них ще раз.

Він наголосив, що Україна не обирала шлях війни і бажає повернутися до миру.