Зеленський до світових лідерів: Якщо сьогодні не допоможете, завтра війна постукає у ваші двері
Четвер, 24 лютого 2022, 16:49
Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту допомогти Україні, яка сам на сам протистоїть агресору.
Джерело: чергове звернення глави держави
Пряма мова: "Якщо ви, шановні європейські, світові лідери, лідери вільного світу нам сьогодні не допоможете, якщо потужно нам не допоможете, то завтра війна постукає у ваші двері".
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Деталі: Зеленський зазначив, що 24 лютого говорив із багатьма світовими лідерами, але звернувся до них ще раз.
Він наголосив, що Україна не обирала шлях війни і бажає повернутися до миру.
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